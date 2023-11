Stroncato da una malattia scoperta un anno prima, muore ex dipendente Conerobus

ANCONA - Era andato in pensione da sei anni ma con i colleghi aveva mantenuto un rapporto di amicizia. Viveva per la famiglia e i suoi due figli. Un volto conosciuto il suo per essere stato per anni controllore a bordo degli autobus. Una malattia scoperta appena un anno fa si porta via il sorriso di Maurizio Ricciotti, 64 anni, ex dipendente Conerobus. Residente nel quartiere di Tavernelle è morto sabato dopo aver combattuto come un leone. Un uomo solare, sempre allegro, come lo ricordano i suoi colleghi di lavoro, altruista. Un amico sul lavoro e fuori. Il funerale è stato fissato per oggi alle 14.30 alla chiesa del Pozzetto, a Tavernelle. Lascia la moglie Marina e i figli Gianmarco e Giorgia.