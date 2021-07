Paradisi confermato presidente di CNA Ancona: «L'entusiasmo è la nostra chiave»

L'Assemblea Elettiva di CNA Territoriale di Ancona, svoltasi sabato mattina nella sede CNA di Ancona e in collegamento in tutte le sedi CNA sul territorio della Provincia di Ancona, ha visto riconfermare all'unanimità Maurizio Paradisi quale presidente della CNA Territoriale di Ancona per il mandato 2021-2025.

L'elezione di Paradisi è arrivata a conclusione del dibattito con tutto l'arco politico e istituzionale europeo, nazionale e regionale sul tema delle infrastrutture marchigiane e gli importanti investimenti previsti sul territorio dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. «Voglio fare in primo luogo un sincero ringraziamento ai componenti della dirigenza uscente - ha sottolineato il presidente dopo la riconferma -, persone speciali con cui ho condiviso 4 anni difficili ed intensi. E voglio fare un grande "in bocca al lupo" ai nuovi dirigenti. Ancora una volta CNA fa dell'entusiasmo la chiave lettura dei suoi momenti elettivi e di rinnovamento».

Confermato anche Massimiliano Santini a capo della struttura, la neo eletta presidenza ha infatti riposto nuovamente la fiducia in Santini come direttore generale della CNA di Ancona. «Un ringraziamento sincero va a Santini e a tutta la struttura – ha concluso il Presidente -. È grazie a lui e a suoi collaboratori se la CNA di Ancona è una realtà, forte ed in equilibrio. A lui tutta la fiducia della nuova presidenza». La nuova presidenza, il massimo organo rappresentativo di CNA sul territorio, sarà formato da: Maurizio Paradisi (Presidente), Claudia Mencarelli, Paolo De Angelis, Monia Dell'Orso, Loredana Giacomini, Mario Mainero e Luigi Paladini.