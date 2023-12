Cultura in lutto, l'ultimo regalo del prof Burattini: raccolta fondi per la Croce Rossa

MONSANO - Cultura in lutto, è morto a 76 anni il professor Maurizio Burattini. Ex insegnante di filosofia al liceo Vittorio Emanuele II e all'allora Magistrale Statale, Burattini si è spento nel giorno di Natale.

In cattedrà dagli anni '90, è stato punto di riferimento per tanti studenti oltre che stimato esponente culturale. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Santarelli a Monsano. Funerali oggi alle 15,30 nella chiesa di San Francesco d’Assisi. La famiglia ha attivato una raccolta fondi in favore della Croce Rossa di Jesi e lo Iom.