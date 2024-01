Omicidio del Pinocchio, Mattia Rossetti assolto per vizio di mente

ANCONA – Incapace di intendere e di volere al momento del fatto. La Corte di Assise di Appello ribalta la sentenza di primo grado e assolve per vizio totale di mente Mattia Rossetti. Il 29enne ha ucciso a coltellate il parrucchiere Michele Martedì, 26 anni, l’8 dicembre del 2020. La Corte ha disposto un ricovero minimo di 20 anni in una Rems, residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza (per pericolosità sociale). Il processo di primo grado si era chiuso con uno scontro tra perizie, discordanti tra loro per il riconoscimento del vizio di mente e quindi della facoltà per l'imputato di stare a processo. La condanna era stata a 20 anni di carcere e 5 anni di Rems.

Rossetti riteneva il 26enne, suo ex compagno di scuola, la causa dei suoi fallimenti e dopo un video delirante pubblicato sui social lo aveva attesto vicino casa, al Pinocchio di Ancona, in via Maggini, nascosto dietro ad una siepe per poi sferragli diverse coltellate, anche quando la vittima era ormai inerme a terra. Rossetti oggi era in aula alla lettura del dispositivo. Presenti anche i familiari della vittima.