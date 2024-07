Morto investito dal treno, gip archivia: «Mattia distratto da cuffiette e cellulare»

ANCONA - «Si è immesso sui binari nonostante il treno ad alta velocità fosse nelle immediate vicinanze. Un comportamento imprudente. Con cuffiette e cellulare non era nelle condizioni di poter sentire il forte rumore del convoglio». Il gip Carlo Masini archivia il caso di Mattia Perini, lo studente di Civitanova Marche, 16 anni, travolto dal treno Freccia Argento alla stazione di Loreto il 9 gennaio del 2020. Ieri è stata sciolta la riserva dopo l’udienza che si è tenuta mercoledì scorso al tribunale di Ancona (fuori c'era stato un sit in). C’era stata un’opposizione dei familiari all’archiviazione decisa dal pubblico ministero Serena Bizzarri che non ha ravvisato responsabilità penali di terze persone sulla morte del minorenne. «Il ragazzo si è immesso sui binari nonostante il treno ad alta velocità fosse nelle immediate vicinanze - scrive il giudice nell’ordinanza di archiviazione - è chiaramente desumibile da più testimonianze raccolte nell’immediatezza dei fatti». Persone presenti sul posto come quella di un 17enne che sentito a sommarie informazioni (si trovava sul marciapiede dei binari 2-3 quando è avvenuto l’incidente) «ha dichiarato d'avere sentito il treno in transito sul binario 2 suonare ripetutamente, tanto da indurlo a volerne capire la ragione, della presenza del Perini, da lui conosciuto solo di vista, “che stava in mezzo ai binari” e che tentava all'ultimo di scostarsi». Un 20enne lo ha visto con delle cuffiette alle orecchie, «camminava lungo il marciapiede del primo binario per poi - scrive sempre il gip - d'un tratto, iniziare l'attraversamento dei binari giungendo tra il primo e il secondo, rendendosi conto solo in quell'istante dell'arrivo del treno, che suonava più volte».

Nessuno faceva in tempo ad avvisare il Perini del sopraggiungere del treno. Lo stesso 20enne ha aggiunto che si sentiva «il suono della campanella di arrivo dei treni». «La dinamica dell'incidente, indicativa d'una elevata distrazione del Perini - continua Masini - in fase d’attraversamento dei binari (il ragazzo si è accorto del sopraggiungere del treno solo all'ultimo istante, quando ormai la motrice gli era addosso), rende verosimile l'affermazione dei due macchinisti che il giovane, con le cuffie alle orecchie, fosse intento a guardare il telefono cellulare (rinvenuto a pezzi in sede di sopralluogo di polizia giudiziaria)». Per il giudice c’erano i segnali di divieto presenti in stazione e le raccomandazioni sonore di non attraversare i binari «che certamente egli aveva sentito più e più volte in stazione usufruendo giornalmente del servizio ferroviario» ma «ha deciso, contravvenendo al comune sentire, di porre in essere un comportamento clamorosamente imprudente, consistito nell'attraversare i binari ferroviari senza fare uso del sottopassaggio pedonale, a lui ben noto, ponendosi elettivamente in una situazione di estremo pericolo». «Non può affatto sostenersi, con la necessaria certezza - scrive ancora il gip - né che eventuali barriere basse, quali quelle visibili nelle fotografie allegate alla consulenza Padalino (fatta fare dai familiari) avrebbero dissuaso o impedito l'attraversamento». Nemmeno la velocità del convoglio e la mancanza del sistema di registrazione delle telecamere in stazione avrebbero per il giudice cambiato le cose. «La dinamica dell'investimento fa ritenere del tutto irrilevanti, nella determinazione dell'evento lesivo, eventuali - non adeguatamente provati - pretesi sforamenti dei limiti di velocità (145 km/h anziché 135 km/h), considerato che la condotta del ragazzo non sarebbe cambiata e nulla consentirebbe di escludere che le conseguenze lesive sarebbero state diverse. La mancata attivazione dell'impianto di videosorveglianza non è da porsi in rapporto causale con l'investimento, data la repentinità del tentativo d'attraversamento». Per il giudice Masini «l’assunzione delle prove suppletive richieste dall’opponente non muterebbe il quadro appena delineato» e cioè l’assenza di qualunque possibile, diverso fattore causale o concausale dell’evento.

Il padre del giovane (parte offese) è assistito dall’avvocato Riccardo Leonardi che «non ritengo condivisibili tali conclusioni - commenta il legale - ci riserviamo un più approfondito esame del provvedimento e le conseguenti iniziative da assumere».