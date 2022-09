Lacrime, cordoglio e commozione: l’ultimo saluto al piccolo Mattia Luconi

BARBARA- Sarà una giornata difficile. Una giornata di lacrime e commozione quella di oggi – 27 settembre – caratterizzata dall’ultimo saluto al piccolo angelo Mattia Luconi (8 anni) morto a causa dell’alluvione che si è abbattuta nei giorni scorsi sulle Marche.

I funerali sono fissati per le 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Barbara, dove è stato proclamato il lutto cittadino: «Si invita tutta la cittadinanza a tenere un dignitoso comportamento di raccoglimento – ha spiegato il sindaco barbarese Riccardo Pasqualini - e tutte le attività, ove possibile, a sospendere il lavoro dalle 15 alle 16 o almeno un minuto di raccoglimento alle 15, momento in cui il piccolo Mattia entrerà in chiesa. La città tutta si stringe in un unico grande abbraccio ed esprime vicinanza e cordoglio a tutti i familiari del caro Mattia». Lutto anche a Castelleone di Suasa e San Lorenzo in Campo dove il bimbo viveva con la mamma Silvia.