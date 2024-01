Morto suicida in carcere, la mamma chiede giustizia: «Quando abbracciate i vostri figli pensate a Matteo»

ANCONA - Una lettera per ringraziare Ilaria Cucchi e tutti coloro che stanno cercando di fare luce sulla morte di Matteo Concetti, il detenuto che si è tolto la vita nel carcere di Montacuto. La scrive sua madre, Roberta Faraglia.

"Un saluto a tutti. Sono la mamma di Matteo Concetti: mi scuso per il mio silenzio fino ad oggi, non ma sono certa che comprenderete il motivo. Vorrei ringraziare, per prima, la Senatrice Ilaria Cucchi: mai avrei creduto di poter ottenere il suo numero personale, né tanto meno che mi rispondesse e che mi fornisse l'attenzione e il supporto che mi era necessario. Ringrazio particolarmente i Senatori Ivan Scalfarotto e Matteo Verducci, per le loro dichiarazioni portate all'attenzione del Senato della Repubblica: spero che non siano parole perse nel vuoto.

Ringrazio tutti i mezzi di informazione per l'attenzione posta sulla vicenda, e anche le associazioni che si stanno interessando di quanto accaduto e che hanno manifestato in piazza, e anche tutti quanti hanno dato voce a mio figlio... che voce più non ha.

Quando la mattina aprite gli occhi abbracciate i vostri figli o nipoti, pensate a Matteo Concetti che non respira più, alla sua famiglia: nulla, se non l'ottenere giustizia, potrà lenire il nostro dolore. Mio figlio ha varcato quel cancello con le sue gambe che tanto volevano correre, e ne è uscito in una bara. Sono tante le cose che potrei dire dell'ultimo giorno in cui ho incontrato mio figlio,

come anche dei precedenti colloqui avuti con lui presso la struttura carceraria, ma non è ancora il momento: sono certa che le indagini in corso chiariranno la responsabilità di quanti non hanno voluto fare nulla per ascoltare il suo grido di aiuto. Vi abbraccio tutti, voi che mi siete vicini anche da lontano, e che spero non dimenticherete quanto accaduto La battaglia per ottenere giustizia è appena iniziata, sarà lunga, forse difficile, ma vale la pena di essere combattuta.