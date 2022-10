Maiolati Spontini, il Presidente della Repubblica Mattarella concede il titolo di Città

MAIOLATI SPONTINI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso al Comune di Maiolati Spontini, il titolo di Città. Riconoscimento di cui possono fregiarsi in Italia quei comuni a cui vengano attribuite particolari rilevanze in campo storico, culturale, civico, artistico e demografico. Il Comune di Maiolati Spontini vanta, infatti, un patrimonio diffuso, basato su un articolato complesso di siti architettonici, beni artistici, paesaggi culturali, imprenditoria e un passato prestigioso, che rappresenta, al contempo, un fattore di identità e di differenziazione. Il riconoscimento va ben oltre il valore simbolico, in quanto sedimenta e rinnova i tratti identitari di una comunità che è stata in grado di accrescere l’accesso alla cultura, migliorarne l’offerta, valorizzare il territorio e le sue ricchezze, per generare crescita economica e sociale, intuendo che il passato non è solo un valore in sé, ma rappresenta un fattore di rilancio e sviluppo.