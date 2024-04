Provano a disfarsi del materiale per lo scasso: scoperte e denunciate due ragazze

ANCONA – Alla vista degli agenti hanno provato a disfarsi di alcuni oggetti, gettandoli sotto una macchina in sosta, ma sono state notate dalle forze dell’ordine che le hanno subito fermate. Una volta identificate, i poliziotti hanno recuperato dall’asfalto un cacciavite, una chiave inglese ed un ritaglio di plastica rigida. Materiale che, come confermato dalle due ragazze di origine romena, di diciotto e venti anni, sarebbe servito a forzare l’apertura di qualche abitazione. Per tutte e due è scattata la denuncia per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Dopo poche ore, è arrivato anche il provvedimento notificato dal Questore, che ha emesso nei confronti di una delle due ragazze - che aveva specifici precedenti per reati dello stesso tipo - la misura del Foglio di Via Obbligatorio con il quale ordina alla giovane di lasciare il territorio del Comune di Ancona e contestualmente le vieta di farvi rientro per un periodo di 4 anni, con l’avviso che la violazione della misura comporterà la reclusione ed una sanzione economica.