Viola gli arresti domiciliari: Massimo Sopranzi finisce in carcere

OFFAGNA - Si allontana da casa pur essendo ai domiciliari. Finisce in carcere a Montacuto il dentista al centro dei servizi di Striscia la notizia Massimo Sopranzi. Lo riporta questa mattina il Corriere Adriatico. A quanto si apprende il 53enne era in affidamento ai domiciliari per un cumulo di condanne, tra cui esercizio abusivo della professione. E' stato trovato la settimana scorsa fuori dalla sua abitazione. Per questo segnalato alle autorità giudiziarie dai carabinieri.

Si attende il 13 aprile, giorno dell’udienza del Tribunale di Sorveglianza, in cui il giudice deciderà se trasformare da temporanea a definitiva la revoca dei domiciliari. L’avvocato difensore di Sopranzi, Ferdinando Manzotti, parla di un'incomprensione sulle modalità di esecuzione dei domiciliari. Lui infatti quel giorno si sarebbe trovato fuori dall’abitazione ma, stando a quanto riportato dal legale, nel perimetro della sua proprietà.

Influencer con oltre 120mila follower, Sopranzi è diventato un personaggio noto per i servizi delle trasmissione Striscia la notizia. Si legge sul sito della trasmissione Mediaset in un articolo dell'11 ottobre: «Moreno Morello torna a occuparsi di Massimo Sopranzi, sua vecchia conoscenza che si occupava di rimodellamento, allineamento e sbancamento dentale e si promuoveva mostrandosi in compagnia di vip, ma operava senza averne i titoli. A quanto pare - si legge - l'uomo non ha perso il vizio».