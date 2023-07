Addio a Massimo Mei, il ristoratore è morto a 49 anni dopo un tragico incidente

SENIGALLIA - Massimo Mei non ce l'ha fatta. Il ristoratore, 49 anni, è morto in ospedale dove si trovava a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

Il centauro si trovava in località Cannella quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua moto ed è finito a terra. Le sue condizioni sono subito parse disperate ed è morto poco dopo all'ospedale regionale di Torrette. Massimo Mei era il titolare del ristorante Levante sul lungomare di Senigallia e del ristorante Il Casolare a Corinaldo.