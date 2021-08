Addio a Massimo Bisulchi, il sindaco: «La città perde un uomo di grande umanità»

La città di Falconara e il sindaco Stefania Signorini piangono la morte di Massimo Bisulchi, 48enne artigiano e imprenditore, nonché fondatore del negozio "Mamma Elia Bio" in via Nino Bixio. Dopo una terribile malattia si è spento mercoledì e oggi il primo cittadino lo ha voluto ricordare con una nota commossa: «Con la morte di Massimo Bisulchi Falconara perde un uomo di grande umanità, una persona generosa e un imprenditore innovativo, consapevole che benessere e salute passano attraverso un’alimentazione sana e la cura interiore di sé». «Con Massimo ho condiviso momenti felici – ricorda il sindaco – avvenuti entrambi nel 2017: prima il suo matrimonio con Cristina, che ho celebrato, poi l’apertura del negozio di via Bixio. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, ma il suo sorriso, la sua generosità e la sua profondità umana rimarranno sempre in chi l’ha conosciuto».

Il 3 agosto l'imprenditore aveva annunciato il passaggio del suo negozio a un grande marchio di prodotti biologici. Tanti i ricordi di amici e conoscenti che si stringono alla famiglia nel lutto: «Un ragazzo solare e sempre gentile. Condoglianze alla famiglia», scrive un utente «Ci mancherà il suo sorriso e la sua gentilezza. Ancora non posso crederci». I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe. La salma verrà tumulata nel cimitero di Falconara.