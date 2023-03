Cade con la bicicletta elettrica in un canale di scolo, Massimo muore a 45 anni

JESI - Era in sella alla sua bicicletta elettrica quando ha perso il controllo, è caduto ed è finito dentro un canale di scolo. Per Massimo Bini, 45 anni, non c'è stato niente da fare. Tragedia ieri sera lungo via San Marcello.

L'incidente è avvenuto alle 18.30 mentre il 45enne era in sella alla propria bicicletta elettrica. Per cause ancora da chiarire Massimo Bini è scivolato ed è finito all'interno di un canale di scolo, all'altezza del vicolo 82. I soccorritori lo hanno trovato privo di vita a qualche metro dal suo mezzo. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Per Massimo Bini non c'era più niente da fare.