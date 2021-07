Lutto in città, è morto l'ex consigliere regionale Massimo Binci

La città di Falconara è il lutto per la scomparsa di Massimo Binci, ex consigliere regionale di Sinistra ecologia e libertà. Si è spento questa mattina nella sua casa all'età di 64 anni. Binci è stato sconfitto da una terribile malattia e la notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l'intera comunità.

Era sposato con due figli e di lui molti ricordano l'altruismo e la grande passione per le sue battaglie politiche e sociali. È stato anche consigliere comunale e assessore in Provincia L'associazione Cittadini in Comune lo ricorda con parole commosse: «Se ne è andato un uomo buono - scrivono in una nota - che generosamente ha messo a disposizione la sua grande umanità per i meno fortunati e per tante battaglie per un mondo migliore. Ci stringiamo con tutto l’affetto possibile ai suoi familiari». L'amico di sempre Sergio Badialetti scrive sui social: «Grazie Massimo di essermi stato da esempio di vita con il tuo impegno. Le tante iniziative per la difesa dell’ambiente, il dialogo con gli ultimi, le proposte per le Città più vivibili, l’altruismo, le lotte contro lo speco di denaro pubblico, la continua ricerca del bene comune al di là delle appartenenze. Ogni volta che ci si vedeva bastava un saluto per rinsaldare la nostra Amicizia, ero convinto di averti incrociato poco tempo fa, per poi apprendere oggi del male che dopo tante altre persone care, si è ora accanito su di te». I funerali non sono stati ancora fissati.