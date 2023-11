Palpeggiata mentre fa una seduta per la cervicale, massaggiatore a processo per violenza sessuale

SENIGALLIA – Lavorare in un supermercato aveva messo a dura prova la sua schiena e la cervicale non le dava tregua. Così le amiche avevano pensato di regalarle un pacchetto di tre massaggi, dalla durata di 45 minuti, per farla rilassare e riprendere. Ma quel regalo, acquistato con un pacchetto online, si è trasformato in un incubo per una 35enne, commessa in un supermercato. In due delle tre sedute che doveva fare sarebbe stata palpeggiata dal massaggiatore, titolare di un centro olistico della città. L'uomo, 61anni, è finito a processo al tribunale di Ancona, per violenza sessuale, davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi. Stando alle accuse l'imputato, difeso dall'avvocato Donnino Donnini, avrebbe palpeggiato la cliente nelle parti intime, inguine, glutei e seno, toccandola dove non avrebbe dovuto per il massaggio indicato. La 35enne si sarebbe ritrovata anche il membro sessuale del 61enne sul palmo della mano mentre era distesa.

Era luglio del 2019 quando la vittima ha deciso di usufruire del buono regalo che le amiche le avevano fatto. «In quel periodo lavorava in un supermercato – ha raccontato oggi in aula una amica, sentita come testimone – un lavoro fisico provante perché sforzava la schiena e noi amiche abbiamo pensato che regalarle dei massaggi le avrebbe fatto piacere. Quei massaggi però sarebbero durati anche oltre il tempo della seduta». All'amica la35enne aveva riferito quello che le era accaduto. Poi si era rivolta ad un centro antiviolenza della città che le aveva consigliato di sporgere denuncia. Una denuncia fatta al commissariato di polizia, a dicembre, diversi mesi dopo i fatti. L'imputato ha sempre respinto le accuse e si sarebbe limitato a trattare le parti contratte del corpo, schiena e fondo schiena compresi perché la cliente lamentava anche una sciatica. Prossima udienza il 4 aprile 2024.