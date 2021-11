Controlli al Piano, niente mascherine nei negozi: i titolari costretti a chiudere

ANCONA - I carabinieri dalla sezione radiomobile della Compagnia di Ancona hanno chiuso due esercizi commerciali nella zona del “Piano” e multato i titolari.

In entrambi i casi i militari hanno scoperto come i venditori ed i clienti fossero privi delle mascherine durante la compravendita. Immediatamente è scattata la contravvenzione ed il provvedimento di chiusura provvisoria del locale per 5 giorni.