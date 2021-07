Mascherine "false", sequestrati 35mila pezzi: una denuncia

Le Ffp2 riportavano in logo Ce rilasciato da un organismo non censito sul sito internet della Commissione Europea. La scoperta della guardia di finanza

Doppia operazione della guardia di finanza della Compagnia di Civitanova Marche e della Tenenza di Camerino. Il primo intervento è stato fatto in una società di Tolentino, il secondo presso il fornitore civitanovese della stessa. In totale sono state sequestrate 35.825 mascherine recanti il marchio Ce rilasciato da un organismo non autorizzato, non censito sul sito internet della Commissione Europea e dunque avrebbe potuto trarre in inganno gli acquirenti sulla qualità e l'origine del prodotto.

Nei guai anche il fornitore dei presidi di Civitanova Marche. Le ricerche nelle banche dati della prima società, poi, hanno portato al sequestro di altre 35mila mascherine con le stesse caratteristiche. Il rappresentante legale nonché amministratore della società è stato denunciato per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, che prevede la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20.000,00 euro.