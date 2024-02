Siti fasulli per vendere mascherine fantasma: due anconetani condannati per truffa

ANCONA - Ordinavano mascherine facciali e altri dispositivi di protezione individuale per evitare i contagi da Covid-19 ma la merce, seppur pagata con regolare bonifico bancario non è mai arrivata. Ordini cospicui, anche di 150 mascherine alla volta, che hanno portato a cadere nel tranello di due presunti truffatori anche due farmacie. Con l’accusa di truffa e falsità materiale di documenti informatici sono finiti a processo due anconetani di 31 e 26 anni. Per il primo è arrivata la condanna ieri, davanti al giudice Carlo Cimini, a dieci mesi, per una sola truffa su nove contestate in concorso con il secondo che invece ha visto arrivare la condanna nei mesi scorsi perché aveva proceduto con il rito abbreviato (davanti alla giudice Paola Moscaroli). Per due mesi, da aprile a giugno del 2020, quando poi sono state fatte le prime denunce alla polizia postale, i due imputati avrebbero incassato fino a 3.500 euro. Delle mascherine, gel disinfettanti e guanti non c’era nemmeno l’ombra. Il 26enne avrebbe fatto le operazioni mentre il 31enne avrebbe fornito i propri dati per la registrazione di due siti a suo nome con i riferimenti bancari del proprio conto per incassare i pagamenti. Stando alle accuse avrebbero alterato il documento informatico del ministero della Salute, che indicava alla voce “soggetto autorizzato al commercio online di medicinali”, e rilasciato ad una vera società che si occupava di distribuire i presidi sanitari protettivi, per inserirlo nel proprio sito web. Così chi comprava pensava di andare sul sicuro. Personale sanitario e semplici cittadini hanno abboccato, in buona fede, alle offerte di vendita acquistando mascherine ffp2, ffp3, guanti di nitrile e alcol.

Tra i beffati sono cadute persone di Civitavecchia, della Germania, da Sanremo e anche da Chiaravalle. Due le farmacie truffate, una a Milano e l'altra con attività a Sanremo. C'è chi ha speso più di 300 euro per 50 mascherine ffp3, chi ha pagato 120 euro la fornitura di guanti, chi 20 euro per sole due mascherine ffp3. Gli importi maggiori sono stati spesi dalle farmacie, una quasi 600 euro per materiale vario e un'altra più di 2mila euro per guanti, alcol e mascherine. Al 31enne, difeso dall’avvocato Stefano Pauri, è stata riconosciuta solo questa di farmacia beffata. Il titolare si è costituito parte civile. Per tutti gli altri beffati è stato prosciolto per tacita querela perché non si è presentato nessuno al processo di coloro che non hanno ricevuto la merce. Il 26enne, nell’udienza di ieri, difeso da Federica Battistoni, è stato assolto dall’accusa di sostituzione di persona (per non aver commesso il fatto) dopo che il 31enne lo aveva denunciando attribuendo a lui i raggiri sui siti.