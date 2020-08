Mascherine contraffatte, maxi sequestro al porto: nei guai il destinatario

Diecimila mascherine contraffatte sequestrate al porto di Ancona. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dal personale dell’Ufficio delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di dispositivi filtranti in stoffa, provenienti dall’Albania ma senza l’indicazione dell’effettivo luogo di produzione. Sulle confezioni invece c’era scritto, ben evidente, il nome di un rivenditore italiano e tutte le etichette erano scritte nella nostra lingua. Questi particolari hanno dato il via all’approfondimento degli investigatori, dal quale è emerso che le mascherine erano in realtà di fabbricazione albanese. Il materiale è stato sequestrato, il destinatario della merce è stato segnalato alla Camera di Commercio competente. La violazione della normativa prevede anche una sanzione tra i 10mila e i 250mila euro.