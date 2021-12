Obbligo mascherine all'aperto, scatta l'ordinanza: sanzioni fino a 1000 euro

Sanzioni da un minimo di 400 ad un massimo di 1000 euro per chi verrà sorpreso a trasgredire l'ordinanza del sindaco Mancinelli. Da oggi e fino al 9 gennaio 2022, scatta l'obbligo di mascherine all'aperto. E' in vigore da questa mattina l'ordinanza del sindaco che stabilisce l'obbligo di indossare i dispositivi anti contagio in tutto il centro storico, nelle piazze principali e all'interno dei mercati della città. La polizia locale ha fatto sapere che i controlli sarenno stringenti e partiranno già dalle prime ore di oggi, 8 dicembre.

Dove e quando

Nell'area dei mercatini di piazza Cavour, piazza Roma, corso Stamira, corso Mazzini e corso Garibaldi la mascherina dovrà essere indossata dalle 9 di mattina fino alle 21, soltanto nei giorni in cui è presente il mercato. Lo stesso per quanto riguarda viale della Vittoria, piazza d'Armi e corso Mazzini: anche in queste zone obbligo dalle 9 alle 21 nei giorni di mercato. Discorso diverso in piazza del Papa, dove l'obbligo scatta alle 17 e finisce alle 1 di notte. Il motivo? Limitare il contagio nell'orario di aperitivo e durante la movida serale.