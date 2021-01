Mascherina abbassata, scatta la lite al supermercato: cassiere e cliente in ospedale

FABRIANO - Entra al supermercato con la mascherina abbassata e scatta la lite. Protagonisti un cliente e un addetto di un'attività in pieno centro. E' successo ieri pomeriggio quando un cliente è entrato nel negozio senza il dispositivo di protezione indossato in maniera corretta. Il cassiere lo ha ripreso e gli ha chiesto di posizionare meglio la mascherina, in ottemperanza alle norme disposte per contrastare la diffusione del coronavirus. A quel punto è scoppiato il finimondo. I due hanno iniziato a discutere all’interno del supermercato, sempre più animatamente, finché il diverbio non è sfociato in una vera e propria lite che è proseguita all’esterno del negozio, in mezzo alla strada, tra calci, schiaffi e pugni.

Fabriano, lite per la mascherina male indossata al supermercato

Sul posto sono dovuti intervenire gli agenti del commissariato locale di polizia, che per fortuna sono riusciti a dividere i due litiganti. Per loro, due italiani entrambi sulla quarantina, sono state necessarie le cure degli operatori sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili, per traumi e contusioni. L’addetto del supermercato ha avuto una prognosi di 30 giorni, secondo il riferito dell’ospedale. La polizia adesso è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e per verificare un eventuale coinvolgimento di altre persone.