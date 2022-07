Scoperto a rubare una gomma, scappa a piedi ma si scorda l'auto parcheggiata: quando torna trova la sorpresa

MARZOCCA - Scoperto dal proprietario dell'auto mentre tenta di rubare una gomma. A finire nei guai un 33enne domiciliato a Jesi.

L’uomo è stato sorpreso domenica pomeriggio mentre cercava di rubare una gomma di una Ford fiesta parcheggiata a Marzocca lungo la Statale. Il proprietario lo ha scoperto e a quel punto il ladro si è dato alla fuga, lasciando sul posto la macchina di sua proprietà con cui era arrivato. Dopo un po' è tornato a riprendere il mezzo, forse sperando di farla franca ma ad attenderlo c'erano i carabinieri che lo hanno bloccato e portato in caserma. L'auto era anche senza assicurazione ed è stata sequestrata. All'interno dell'abitacolo c'erano attrezzi necessari per smontare la ruota. Per il 33enne è scattata la denuncia per tentato furto.