Piazza del Papa choc, ubriachi scatenano la rissa: lontani dal centro i tre ragazzi coinvolti

ANCONA - Avevano scatenato il caos lo scorso 27 marzo in piazza del Papa: grazie alle indagini dei carabinieri del Norm e alla visione delle telecamere di sorveglianza, tre giovani anconetani già denunciati perché ritenuti responsabili della zuffa, hanno ricevuto il daspo urbano.

Per il gruppetto di giovani, già noto alle forze dell’ordine, infatti, è scattato anche il provvedimento Dacur emesso dal questore Cesare Capocasa. Per un anno non potranno più entrare nei bar e locali della zona e neppure accedere alle vie del centro.

Il questore ricorda come l’obiettivo della polizia sia quello di «assicurare l’ordine e la sicurezza dei cittadini nei luoghi del vivere quotidiano e preservare la comunità da eventi violenti». Con questi ulteriori provvedimenti salgono a 47 i daspo urbani emessi dal questore su istruttoria della Divisione Anticrimine, guidata dal vice questore Marina Pepe, dal mese di novembre ad oggi, sanzionando tutti gli episodi di violenza che hanno destato particolare allarme sociale nella comunità della città e della provincia.