Vigili del fuoco in lutto, addio a Marzio Corleoni

Un primo maggio di lutto per i vigili del fuoco di Senigallia. Il capo reparto in pensione Marzio Corleoni si è spento sabato all'età di 69 anni. Aveva guidato la sede senigalliese lungo l'arceviese fino al 2008. Era un uomo stimato da tutti i suoi colleghi per la grande professionalità e per l'impegno che metteva quotidianamente nel suo lavoro fino al raggiungimento della pensione.

Corleoni era ricoverato all'ospedale cittadino. A dare il triste annuncio la moglie Anna Maria. L'ex pompiere lascia due figli, Luca e Valentina. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 16 nel Duomo di Senigallia. Poi la salma sarà cremata e le ceneri tumulate nel cimitero di Ripe.