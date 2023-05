Si rifiuta di darle da bere e prende a martellate la cliente ubriacona, barista a processo

FALCONARA - Quel no non le era piaciuto e così aveva lanciato una zuccheriera al barista che per difendersi l’avrebbe colpita con una bottiglia. La donna, 37 anni, rumena, era finita in ospedale con una ferita alla testa e dieci giorni di prognosi. Adesso sono a processo in quattro: il barista, 56 anni, cinese, la ferita e due clienti italiani di 28 e 35 anni, siciliani ma residenti in città. Il primo, titolare del bar Sole, in corso Mazzini, deve rispondere di lesioni aggravate. La donna e i due clienti, fratelli tra loro, di minacce. Era la sera del 3 novembre del 2018 quando la rumena era arrivata al bar, ubriaca. Il barista non aveva voluto darle ancora da bere.

Lei insisteva e gli avrebbe lanciato addosso una zuccheriera. Il cinese per difendersi avrebbe preso un martello ferendo la cliente alla testa. Lei lo avrebbe minacciato così: «Ti ammazzo, ti spacco tutto il locale». Due clienti avevano dato manforte alla romena minacciando anche loro il barista così: «Ti spacchiamo subito la faccia dopo non ti facciamo vivere più». Ieri in tribunale, ad Ancona, si è aperto il dibattimento ma l’udienza per sentire i primi testimoni è stata rinviata al 29 maggio dal giudice Corrado Ascoli per una eccezione su una nomina avanzata da uno dei legali dei quattro imputati.