FALCONARA – Il no a non farla bere si era trasformato in una zuffa a quattro. Da un lato il barista che si era beccato una zuccheriera in testa tirata dalla cliente, dall'altro la donna da servire presa a martellate in testa con una bottiglia. Infine due clienti intervenuti anche loro nel parapiglia che c'erano finiti di mezzo. Ad avere la peggio era stata la cliente ubriaca, 37 anni, rumena, andata in ospedale con una ferita alla testa e dieci giorni di prognosi. Tutti e quattro sono finiti a processo: il barista, 56 anni, cinese, la ferita appunto e i due clienti italiani di 28 e 35 anni, siciliani ma residenti in città. Il primo, titolare del bar Sole, in corso Mazzini, doveva rispondere di lesioni aggravate e oggi il giudice Corrado Ascoli lo ha condannato a 4 mesi di reclusione.

La donna (l'accusa contestata era di minacce) è stata assolta perché il fatto non sussiste mentre i due clienti, fratelli tra loro, accusati di minacce, sono stati condannato a 100 euro di multa ciascuno. Era la sera del 3 novembre del 2018 quando la rumena era arrivata al bar, ubriaca. Il barista non aveva voluto darle ancora da bere. Lei insisteva e gli avrebbe lanciato addosso una zuccheriera. Il cinese per difendersi avrebbe preso un martello ferendo la cliente alla testa. Lei lo avrebbe minacciato così: «Ti ammazzo, ti spacco tutto il locale». Due clienti avevano dato manforte alla romena minacciando anche loro il barista così: «Ti spacchiamo subito la faccia dopo non ti facciamo vivere più».