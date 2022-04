Rapina aggravata, lesioni e furto: 28enne espulso da Ancona e rimpatriato

ANCONA - E' stato accompagnato presso il CPR di Torino ed ora dovrà abbandonare il Paese. Nella giornata di sabato il personale della Questura di Ancona ha espulso un marocchino di 28 anni che, a suo carico, aveva condanne per fortu con strappo, rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.

Il giovane, appena scarcerato, è stato prelevato dalla Polizia di Stato e accompagnato prima in Questura e poi presso il Centro per il rimpatrio di Torino, in attesa di un volo dedicato.