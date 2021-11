Scontano la pena, espulsi due cittadini stranieri

Sconta la pena, espulso dall'Italia. La polizia ha accompagnato il marocchino al CPR di Torino. L'uomo era gravato da condanne per i reati di lesioni personali, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, rapina aggravata e per violazione della normativa sull’immigrazione, nonché da varie denunce per i reati di violenza sessuale, porto abusivo di armi, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e per la violazione della normativa sugli stupefacenti.

Accompagnato a Fiumicino, invece, un altro marocchino con precedenti per reati relativi al traffico di stupefacenti, contrabbando, false dichiarazioni a pubblico ufficiale e violazioni della

normativa sull’immigrazione. Prelevato dal personale della Polizia di Stato dal locale Istituto di Pena, è stato rimpatriato.