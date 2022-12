Uniti fino all'addio: Cesarina e Giulio muoiono a 24 ore di distanza

OSIMO - Insieme. Fino alla fine. Cesarina e Giulio se ne sono andati a un giorno di distanza. Prima è morta lei, Cesarina Maggiori, sabato scorso a 76 anni. Poi l'ha seguita lui, Giulio Stacchiotti, domenica a 84 anni. Una vita passata insieme e interrotta a poche ore di distanza. Cesarina e Giulio saranno di nuovo accanto l'uno all'altra nell'ultimo viaggio, in un addio che sarà celebrato nello stesso istante e nello stesso luogo: venerdì mattina alle 10 al Sacro Cuore di Montoro. Una vitta fatta di gioie e dolori, come quello di una grave perdita anni fa. Un lutto che ha sconvolto la città dove la coppia ha vissuto per anni. Il doppio lutto ha commosso l'intera comunità.