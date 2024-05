Lo raggiunge in Italia poi viene picchiata tutti i giorni, arrestato marito violento

JESI - Si ricongiunge al marito arrivando in Italia con i loro due figli, ma per mesi sarebbe stata umiliata e picchiata tutti i giorni. Una violenza continua che aveva generato nella donna, 46 anni, straniera, paura e ansia. Lo stato di terrore le ha dato la forza di chiedere aiuto chiamando il 118 dopo che l’uomo l’aveva di nuovo picchiata. I sanitari hanno allertato anche i carabinieri della Compagnia di Jesi e sul posto sono arrivati i militari di Moie e Morro d’Alba. La donna ha raccontato con difficolta quello che stava vivendo, confidando di vivere insieme ai figli minorenni una situazione difficile in casa con il marito di 52 anni.

In sinergia con la Procura sono state attivate le procedure legate al “Codice Rosso”, che tutela le vittime con interventi immediati. I militari di Moie hanno arrestato il marito per maltrattamenti in famiglia e lo hanno portato in carcere. Le manette sono scattate nei giorni scorsi. Dopo l’ennesima aggressione la 46enne era finita in ospedale con dieci giorni di prognosi. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto a carico del marito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie. La donna e i due bambini sono stati poi portati in una struttura protetta.