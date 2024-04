Picchia la moglie disabile per il vizio del gioco, poi la minaccia: «Ti distruggerò». Condannato

ANCONA - Il gioco d’azzardo lo ha portato alla deriva, rovinando anche il suo matrimonio. La moglie lo aveva scoperto subito che il marito aveva il vizio delle scommesse ma sperava cambiasse. Andando contro anche ai suoi familiari, che hanno provato ad aprirle gli occhi, lo aveva sposato ugualmente. Dopo i primi anni felici sono iniziati i problemi. Lui si sarebbe speso tutto lo stipendio per giocare e a casa provvedeva la moglie, disabile, per tutto. Quando ha iniziato a chiedere i soldi anche a lei la donna si è opposta e ci avrebbe rimesso in botte e vessazioni. «Buttati dal balcone così ti levi di mezzo» sarebbe arrivato a dirle l'uomo. Oggi pomeriggio è arrivata la sentenza di condanna per l’imputato, 57 anni, campano ma residente in città, finito a processo davanti alla giudice Maria Elena Cola per maltrattamenti in famiglia. Ha preso tre anni e sei mesi. Era difeso dall’avvocato Giuseppe Spedicato e rigettava le accuse.

A settembre del 2021 la donna, 53 anni, lo ha denunciato ai carabinieri dopo l'ennesimo episodio subito.

Lavando i piatti, di sera, il 57enne l'avrebbe presa a pugni durante un litigio, scoppiato sempre per motivi economici. Le percosse prese le avevano fatto rompere gli occhiali e il giorno dopo era andata al lavoro con un occhio nero. Aveva dato di intendere ai colleghi che aveva sbattuto su un armadio ma poi si era confidata con un'amica dell'accaduto. Stanca di subire si era decisa di denunciare l'uomo che di cambiare proprio non ne voleva sapere. Al processo sono stati presi in considerazioni i maltrattamenti che vanno dal 2019 al 2022, quando la donna ha fatto una seconda denuncia per integrare la prima perché il marito, anche se non viveva più con lei, continuava a tormentarla. In una occasione l'ha aspettata che uscisse dall'avvocato per minacciarla così: «Ti distruggerò».