Lei fa l’affettuosa con un altro, il marito non ci sta: scoppia la lite in strada 

ANCONA - Lui la sorprende in atteggiamenti affettuosi con un altro, scoppia la lite che coinvolge anche i parenti della donna. E’ successo la scorsa notte, intorno alle 00.45 in una casa di via circonvallazione.



I poliziotti hanno trovato sul posto diverse persone in stato di agitazione nelle vicinanze di uno degli appartamenti Erap. Da quanto ricostruito, la discussione era nata da un uomo ed una donna a causa della gelosia di lui. L’uomo ha raccontato di aver trovato la convivente, ubriaca, in atteggiamenti affettuosi con un altro uomo rimasto estraneo alla vicenda.

L’intervento dei familiari di lei ha finito per far allargare la discussione. Il convivente, secondo quanto ricostruito, ha anche messo sottosopra l’abitazione assegnata alla donna, danneggiandola. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la Guardia di finanza per riportare la calma. La donna, visto lo stato di ebbrezza, è stata portata al Pronto Soccorso.