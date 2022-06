Suicidio assistito, in un giorno raccolti 16mila euro: ora Mario potrà sostenere le spese

ANCONA - La raccolta fondi lanciata ieri 9 giugno dall’Associazione Luca Coscioni per aiutare “Mario” ha raggiunto i 5mila euro in sole tre ore. Ma c'è di più: al momento infatti si sono superati i 16mila euro, più dell triplo della cifra necessaria di partenza. “Mario”, il 44enne marchigiano da 12 anni tetraplegico a causa di un incidente, grazie alle donazioni ora ha tutto il necessario per poter dar seguito alle proprie volontà.

«Le donazioni continuano ad aumentare, ringraziamo anche noi tutti coloro stanno contribuendo: ogni risorsa aggiuntiva sarà utilizzata per le altre iniziative volte a promuovere l’eutanasia legale e il rispetto dei diritti sul fine vita in Italia, comprese le necessità di tutti i casi futuri che chiederanno il supporto dell’Associazione Luca Coscioni e del suo team dei legali», hanno dichiarato Marco Cappato e Filomena Gallo, rispettivamente tesoriere e segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni. «A partire da Antonio, che come Fabio Ridolfi, è costretto a un’attesa infinita per conoscere il parere del Comitato etico dell’Asur Marche sull’idoneità per il suicidio assistito, ma le donazioni saranno utili anche al potenziamento del servizio gratuito “Numero Bianco sul fine vita”, offerto dall’Associazione Luca Coscioni che ha lo scopo di garantire ai cittadini informazioni altrimenti indisponibili data l’assenza di campagne di comunicazione istituzionali».