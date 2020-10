Mario compie 75 anni e lascia la Croce Gialla di Chiaravalle dopo 50 anni di volontariato

La Croce Gialla di Chiaravalle ha festeggiato oggi (16 ottobre) un compleanno importante, quello di Mario Marcosignori che compie 75 anni e, dopo 50 anni di volontariato, cessa l’attività di autista per raggiunti limiti di età. Mario Marcosignori ha vissuto il volontariato da tante prospettive: come Vice presidente del Consiglio Nazionale Anpas e come pioniere nelle attività di protezione civile, quando era ancora appannaggio di pochi e sparuti gruppi che tentavano di organizzarsi come cittadini a tutela di altri cittadini.

Il Presidente Pellegrini, che spesso ha seguito Mario nelle attività a livello nazionale proprio per portare alla Croce Gialla chiaravallese nuove e più moderne esperienze di volontariato, rinnova a nome di tutti i volontari gli auguri a Mario, ringraziandolo sia per il grande impegno nell’associazione, ma anche e soprattutto per il suo spirito di gruppo, per i suoi modi gentili e per la disponibilità mostrata in ogni occasione, di fronte alle quali non ha esitato ad indossare la divisa e partire per prestare soccorso a chi, in quel momento, ne aveva bisogno.

I volontari rinnovano il loro invito a tutti i cittadini a diventare volontari, sottolineando l’importanza di spendersi per il prossimo, proprio come ha fatto Mario per 50 anni.