Mario si è spento a 59 anni, aveva il diabete e non lo sapeva

Si è spento a 59 anni Mario Bertoni. L'insegnante, che aveva una cattedra fuori Senigallia, era responsabile delle adorazioni alla chiesa delle suore Benedettine, in centro città. La comunità cattolica si stringe intorno alla famiglia colpita da questo grave lutto.

L'uomo ha accusato un malore e venerdì è morto in ospedale. L'autopsia ha mostrato che aveva valori molto alti di diabete. Lui portroppo non sarebbe stato a conoscenza della malattia. Due giorni prima si era sottoposto al vaccino anti Covid-19 ma è ancora tutto da dimostrare se vaccino e valori diabetici abbiano in qualche modo avuto a che fare con il decesso. La salma è stata messa a disposizione della famiglia. Mario non era sposato e aveva un fratello.