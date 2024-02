Soffocò la moglie malata di Alzheimer, per l'80enne arriva la condanna

ANCONA – Rito abbreviato e condanna a quattro anni e sei mesi per Marino Giuliani, l’ottantenne che lo scorso 21 ottobre era stato al centro di un caso di cronaca riguardante la morte di sua moglie Valeria Baldini, di 77 anni, malata di Alzheimer. L’uomo, difeso dall’avvocato Edoardo Massari il quale aveva domandato di riqualificare il reato in omicidio colposo, è stato condannato per omicidio preterintenzionale con una condanna inferiore rispetto alla richiesta dei sei anni presentata dalla Procura. Tra novanta giorni le motivazioni a cui farà eventualmente seguito il ricorso in appello.

La vicenda è legata al decesso della coniuge di Giuliani, la quale era sofferente da tempo per via di una malattia degenerativa che la portava spesso ad urlare. L’uomo, nel giorno in cui si è consumato il dramma, aveva messo una mano davanti alla bocca della moglie, coprendole anche il naso con l’intenzione di non farla urlare perché era mattina presto e il figlio della coppia stava ancora dormendo.

Stando all’accusa, l’eccessiva pressione avrebbe soffocato la donna. I Carabinieri, intervenuti su segnalazione del 118 che aveva trovato il corpo della donna senza vita, hanno poi raccolto la ricostruzione dell’anziano, dapprima arrestato e collocato ai domiciliari e poi ritornato libero dopo due mesi.