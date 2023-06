Marinaio cade dal peschereccio, ricerche in corso in mare aperto

ANCONA - Un marinaio di 54 anni è caduto in mare da un peschereccio nel tratto tra Civitanova e Porto Recanati, ricerche in corso da parte della Guardia Costiera. L'allarme è scattato a bordo della "Rosa dei Venti" questa mattina. Task force della Capitaneria di Porto anche con unità aeree. L'uomo, anconetano, si trovava a bordo quando non è più stato visto dagli altri membri dell'equipaggio.

