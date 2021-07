Migliorare la sostenibilità ambientale: l'incontro di Ecomap a Marina Dorica

Si è svolto negli ultimi giorni ad Ancona la riunione di coordinamento del partenariato del progetto Eco Map, inserito nel programma Interreg Italia-Croazia e partito nel 2019, che ha visto coinvolti tutti i rappresentanti delle varie realtà che partecipano al progetto tra italiani e croati. «Una riunione in presenza - si legge nella nota - sviluppatasi tra il SeaPort Hotel, dove si sono svolti i lavori, e Marina Dorica, dove invece si è svolto il Site Visit, dopo un lungo periodo in cui il progetto era andato avanti, con non poche difficoltà, solo attraverso collegamenti da remoto a causa delle restrizioni legate alla pandemia».

L'Assessore all'Ambiente Michele Polenta ha portato il gruppo di partecipanti per toccare con mano la realtà importante della marina turistica anconetana. «Sul posto - prosegue il comunicato - accompagnati dal Presidente di Marina Dorica, Gianmario Raggetti, affiancato dal Direttore Alessandro Domogrossi, si è potuto appurare quanto si sta facendo per rendere la struttura, già insignita di Bandiera Blu e certificata Iso 14000, sempre più efficiente per il rispetto dell'ambiente».

Sull'area di Ancona, «il Comune sta lavorando nell'ambito del progetto EcoMAP per migliorare la sostenibilità ambientale della Marina, attraverso, da una parte l'equipaggiamento di impianti di smaltimento dei wc nautici e con l'istallazione di attrezzature per ridurre la presenza di plastiche in mare, e dall'altra con una opera di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per naviganti, diportisti e fruitori delle spiagge che interesserà non solo la Marina ma anche altri luoghi turistici anconetani, a partire dal Passetto».