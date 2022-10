Fermato dalla polizia lungo la Flaminia, ha la cocaina nascosta sotto al sedile

ANCONA - Nasconde la droga nello zainetto nascosto sotto al sedile del passeggero, sanzionato un 50enne controllato lungo la Flaminia. Era in auto, all’altezza di Marina Dorica quando i poliziotti hanno intimato l’alt. Nascondeva 3 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 7,1 grammi. Ha dichiarato di avere la droga per uso personale, per lui è scattata la sanzione e il ritiro della patente.

Domenica pomeriggio invece, sempre la polizia, ha sorpreso e sanzionato un 20enne ivoriano che aveva appena tentato di disfarsi di uno spinello artigianale. Sanzione e sostanza sequestrata anche per un 23enne italiano sorpreso con una sigaretta di hashish.