«Sono sigarette», ma era "maria": nei guai giovane in prova ai servizi sociali

Ha buttato via un contenitore di marijuana sperando di ingannare i poliziotti che si avvicinavano per il controllo, nei guai un giovane che era stato affidato in prova ai servizi sociali. Per lui è scattata la denuncia.

La scorsa notte il giovane è stato notato durante un servizio di pattuglia dagli agenti della squadra volante, quando camminando per via Esino ha gettato via un contenitore in un’area verde. Aveva detto, inizialmente, che si trattava solo di un pacchetto di sigarette. Scoperto, ha ammesso che aveva con sé la marijuana a basso contenuto di THC. In casa, durante il controllo domiciliare, sono stati scoperti altri 50 grammi della stessa sostanza oltre a materiale per il confezionamento e sostanze da taglio.