Una super-serra per coltivare marijuana: sequestrate oltre 200 piante, lui viene arrestato

CIVITANOVA - Coltivava marijuana in una serra hi-tech, la Guardia di finanza sequestra 216 piante predisposte per la fioritura e 850 grammi di sostanza. All’interno della struttura è stato individuato un moderno impianto di coltivazione, dotato di un sistema di illuminazione, aerazione, irrigazione e riscaldamento, con l’impiego di fertilizzanti e di strumenti di rilevazione della temperatura, vasi di varie dimensioni, utili alla coltivazione indoor. C'era anche una bilancia di precisione utilizzata per la grammatura delle dosi.

La marijuana e tutta l’attrezzatura sono state prontamente sequestrate e il responsabile è stato arrestato in flagranza, per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Ora si trova ai domiciliari. Sono in corso approfondimenti per ricostruire la filiera e individuare i collegamenti dell'uomo coinvolto.