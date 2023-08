La droga viaggia con il corriere, il fiuto di Edir scova un pacco con 4 chili di marijuana

CIVITANOVA- Il fiuto del cane Edir fa scoprire 4 chili di marijuana all’interno di un pacco in giacenza in un magazzino e pronto per essere spedito al destinatario. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, la guardia di finanza della Compagnia di Civitanova, con l’ausilio delle unità cinofile, nei giorni scorsi ha controllato gli hub di alcune società di spedizione, in particolare l’esterno dei pacchi in attesa di essere consegnati ai destinatari. Nel corso di uno degli interventi, il cane Edir ha segnalato insistentemente un pacco che, previa autorizzazione della Procura, è stato aperto ed ispezionato. Al suo interno sono stati rinvenuti 4 chili di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il destinatario del plico è stato segnalato alla Procura.