Trentasette chili di droga pronti per essere spediti, "Hanima" li fiuta nei pacchi in magazzino: due denunciati

CIVITANOVA MARCHE - Nei magazzini della società di spedizioni sono nascosti 37 chili di marijuana. A trovarli e sequestrarli sonos tati i militari della Guardia di Finanza di Macerata con l'aiuto del cane antidroga “Hanima”.

Il cane aveva fiutato lo stupefacente in quattro colli che, in effetti contenevano 30 chili di sostanza. In un secondo controllo, sono stati scoperti ulteriori 7,5 chili in un pacco. I due destinatari sono stati denunciati.