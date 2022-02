Droga in auto e in casa, a "tradirlo" una passeggiata al Passetto

ANCONA - Fermato in zona Passetto dopo un pedinamento, la polizia lo trova con la droga prima in auto poi a casa. Segnalato alla Prefettura un giovane anconetano di origini egiziane.

Sotto il sedile lato passeggero, c’erano tre involucri di carta argentata con marijuana e hashish. In casa, sul comodino della camera da letto, un altro involucro in cellophane con lo stesso tipo di stupefacenti. In tutto oltre 15 grammi di droga sequestrata.