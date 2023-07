Controlli dallo spedizioniere, trovati 180 chili di marijuana. Valore complessivo: quasi 2 milioni di euro

FERMO - Controlli nel deposito dello spedizioniere da parte della guardia di finanza, trovati 180 chili di marijuana dal valore complessivo di circa un milione e ottocentomila euro. A “tradire” i pacchi, destinati a un’azienda attiva nella vendita di cannabis light, è stato il forte odore.

L’illecito consisteva nel fatto che in alcuni casi la merce era accompagnata da documentazione non conforme alla normativa, in altri i documenti non c’erano affatto. Il legale rappresentante della società destinataria della sostanza è stato denunciato. Lo stupefacente sarà sottoposto a controlli per verificarne l’entità del principio attivo.