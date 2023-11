L'Arma dei carabinieri celebra la patrona "Maria Virgo Fidelis": la cerimonia al Duomo di Ancona

ANCONA - Martedì 21 novembre 2023 il Comando Legione Carabinieri “Marche” celebrerà la Celeste Patrona dell’Arma “Maria Virgo Fidelis”, l’82° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

La cerimonia si svolgerà alle ore 10.00 presso il Duomo di “San Ciriaco” dove, alla presenza di autorità e cittadinanza, sarà celebrata una Santa Messa officiata dal Mons. Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona e Osimo. Al termine della funzione religiosa il Comandante della Legione, Generale di Brigata Salvatore Cagnazzo, commemorerà la ricorrenza della “Battaglia di Culqualber” e ricorderà le finalità dell’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri), che si pone lo scopo di assistere nel loro percorso di studio gli orfani dei Carabinieri caduti in guerra ed in servizio, nonché i figli dei Carabinieri in congedo ed in servizio deceduti, anche mediante l’ospitalità in collegi di educazione e di istruzione. L’O.N.A.O.M.A.C. eroga attualmente sussidi semestrali, distinti per fasce d’età, a circa 1.000 orfani.