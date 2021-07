Dovrà sottoporsi a cure sperimentali, parte la raccolta fondi per la battaglia di Maria

«Mi devo sottoporre ad un trattamento americano sperimentale a San Marino. Secondo l'oncologo si tratta dell’unica speranza di sopravvivere. Mi sono trovata in mezzo a questa situazione all'improvviso e ora non ho le risorse economiche per affrontare le spese mediche». Maria Valverde è una donna peruviana di 39 anni che abita ad Ancona con due figli. Su GoFundMe ha lanciato una raccolta fondi per potere accedere alle cure sperimentali a San Marino.

«Vivo in Italia da circa venti anni - scrive - più della metà della mia vita. Ho sempre lavorato, ho fatto molteplici sacrifici per crescere e portare avanti i miei figli. Sono sempre stata il loro punto di riferimento, la loro figura materna e paterna.Purtroppo l'anno scorso durante il periodo del lockdown, mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Ho fatto le dovute cure per combatterlo, ma si è esteso ai polmoni. Ora mi resta solo una piccola speranza di vita». La raccolta è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/ aiutare-maria-trattamento- cancro-come-ultima-speranza