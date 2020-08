Tanti auguri alla nonna di Jesi, Maria Pia compie 104 anni

JESI - Il sindaco Massimo Bacci si è recato ieri pomeriggio a casa della signora Maria Pia Boari, in Piazzale San Savino, per festeggiare, insieme ai suoi parenti, i 104 anni compiuti dalla “nonnina” di Jesi.

Perfettamente lucida e felice nel salutare il primo cittadino, la signora Boari ha confidato che non vi è alcun segreto per la sua longevità, se non quello di fare le scale tutti i giorni, attività che solo negli ultimi mesi ha dovuto limitare. Il sindaco, nell’omaggiarla con un mazzo di fiori, ha accolto l’invito della signora Maria Pia di tornarla a trovare in occasione del prossimo compleanno. Al termine dell’incontro la stessa “nonnina” ha voluto accompagnarlo personalmente alla porta, sostenendo che non stava bene che la padrona di casa facesse uscire qualcuno da solo.