"Zia Maria" compie 106 anni, Castelferretti in festa per la ultra centenaria

FALCONARA - Ancora una grande festa a Castelferretti, oggi, per i 106 anni di Maria Petrazzoli, nata il 28 agosto 1916, proprio nel paese dei conti Ferretti. Il sindaco Stefania Signorini, che aveva conosciuto ‘zia Maria’ nel 2019, questa mattina ha voluto rinnovarle gli auguri di buon compleanno anche a nome di tutti i cittadini di Falconara. Maria, che viene da una famiglia molto conosciuta a Castelferretti (il padre Sifredo è stato tra i fondatori del corpo bandistico e della Cassa rurale e artigiana del paese) continua a essere un punto di riferimento per i suoi familiari. Terza di sei figli, nonostante abbia perso la vista ad appena 20 anni, non si è persa d’animo, ha coltivato mille interessi e si è occupata dei figli dei suoi fratelli, per i quali è stata sempre presente e che le sono tutt’ora vicini. La malattia non l’ha mai ostacolata: per anni ha preparato per i suoi cari la pasta fatta in casa, ha insegnato alle amiche a lavorare a maglia e la sua casa ha accolto tutta la famiglia a ogni ricorrenza. Maria gode di buona salute e non ha perso il suo spirito forte e la battuta pronta. «Sono tornata volentieri a casa di Maria in occasione di questo nuovo traguardo – dice il sindaco – e mi ha fatto un immenso piacere ritrovarla forte e ironica come sempre. Ho davvero apprezzato gli aneddoti e i racconti, la simpatia di zia Maria con le sue battute, la sensazione di tanto affetto intorno a lei e di Castelferretti come comunità fatta di legami forti e veri».