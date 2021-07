Persone in difficoltà e malori: i bagnini sfidano il mare mosso

Dopo la tromba d'aria che si è abbattuta ieri tra Palombina e Falconara e il maltempo in tutta la regione oggi, domenica 18 luglio, la situazione sembra essere migliorata ma ci sono ancora disagi per quello che riguarda il mare mosso.

Sulla costa sono diverse le segnalazioni di persone in difficoltà. Allo stabilimento la Cappannina di Portonovo una signora stava facendo il bagno quando è andata in difficoltà per via delle forti onde e ha accusato un malore. La prontezza del bagnino è stata determinante per portarla sana e salva sulla terraferma. Poco prima un uomo si è sentito male mentre faceva il bagno. Si è ripreso stendendosi su un lettino e ora per fortuna sta bene. Dunque, nonostante le onde e le bandiere rosse che sventolano, sono molte le persone che hanno scelto di andare in spiaggia comunque e di non rinunciare ad un tuffo.

A proposito di regole, ieri il Comune di Ancona aveva comunicato la chiusura della balneazione a seguito del maltempo da Torrette a Palombina, sotto il Cardeto e sotto la piscina del Passetto.